Wie traditionelle chinesische Medizin bei Regelschmerzen helfen kann

Bewegung wird sowohl in der westlichen als auch der östlichen Medizin als hilfreich empfohlen. In der TCM gilt Bewegung als fördernd für die Produktion von Qi und Blut, weswegen Heilpraktiker:innen jeden zweiten Tag rund 20 bis 30 Minuten Sport empfehlen – obwohl das davon abhängt, wo du dich gerade in deinem Menstruationszyklus befindest