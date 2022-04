Nicht mal meine Ärzt:innen konnten mir meine Adenomyose erklären

Was wir über Adenomyose wissen, ist, dass sie auftritt, wenn die Zellen, die normalerweise die Gebärmutterschleimhaut bilden, in die Muskelwand der Gebärmutter hineinwachsen. Dr. Fatima Husain , Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Sprecherin des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ( RCOG ), erklärt: „Wenn sich eine Frau [mit Adenomyose] ihrer Periode nähert, schwellen diese [endometrialen] Drüsen unter dem Einfluss des Hormonzyklus an und bluten, sodass die Gebärmutterwand zu schmerzen beginnt.“ Ein Großteil der Verwirrung rund um die Definition der Erkrankung rührt daher, dass sie für Endometriose oder damit verwechselt wird. Obwohl beide Krankheiten ähnliche Symptome aufweisen können, handelt es sich bei Endometriose um Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut ähnelt und außerhalb der Gebärmutter wächst.