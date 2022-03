Meine Endometriose wurde als bipolare Störung fehldiagnostiziert

Einige Jahre nach meinem Abschluss tauchte bei mir ein neuer, ganz bestimmter Schmerz auf: ein Pochen im Becken, ein stechender Schmerz im linken Eierstock. Ich wandte mich hilfesuchend an eine neue Praxis, ließ Ultraschall, CAT-Scans, Darmspiegelungen über mich ergehen – doch war immer noch nichts zu sehen. Mir wurde gesagt, ich habe wohl einfach eine Verstopfung und solle mir keine Sorgen machen. Inzwischen blutete ich teilweise monatelang jeden Tag , und in der Praxis hieß es: „Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen.“ Ich fuhr wieder und wieder in die Notaufnahme und wurde wieder und wieder abgewiesen, sogar ohne Tests, ohne Untersuchung. „Körperlich gesehen stimmt alles mit ihnen“, teilte man mir mit. An diesem Zeitpunkt steckte ich selbst schon tief in meiner eigenen Recherche. Ich hatte erfahren, dass sich meine Tante in meinem Alter einer Endometriose-OP unterzogen hatte. Ich las mich durch medizinische Zeitschriften und Twitter-Threads – und ja, diagnostizierte mir selbst Endometriose, weil mir ja sonst niemand helfen wollte. Nach und nach setzte ich die antipsychotischen Medikamente ab, die mir Jahre zuvor verschrieben worden waren. Sie halfen mir nicht, und die Nebenwirkungen wurden immer unangenehmer