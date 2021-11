Ich nahm die Pille gegen Regelschmerzen & wurde davon suizidal

Sabeen*, 26, bekam in ihrem zweiten Studienjahr eine Kombi-Pille verschrieben, die Dianette. Sie erzählt, dass ihre Ärztin die Verschreibung damit begründete, dass „jede menstruierende Person mindestens vier Perioden im Jahr haben sollte und ich damals nur so zwei oder drei bekam. Ich glaube, dass sie mir die Dianette nur wegen meines PCOS gab, nicht wegen meiner spezifischen Symptome.“ Obwohl die Pille zwar mit Sabeens Hirsutismus, Akne und unregelmäßigen Perioden half, stürzte sie sie auch in eine Depression. „Mit der Dianette fühlte ich zwar nie wirklich irgendwas, konnte aber einfach nicht aufhören zu weinen. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufwachen machte, war Weinen – und jede Nacht weinte ich mich in den Schlaf. Meine Kolleg:innen gewöhnten sich sogar schon daran, dass ich weinend am Schreibtisch saß, und fragten irgendwann gar nicht mehr nach, ob alles okay sei.“