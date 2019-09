Mein Recht auf ADHS: Warum Frauen so oft erst gar keine Diagnose erhalten

In der Pubertät wurde die Impulsivität schlimmer. Ich erspare meinen Eltern die Details, an dieser Stelle alles noch einmal lesen zu müssen. Aber ich kiffte und ich randalierte. In der Schule verhielt ich mich unter größter Anstrengung immer unauffällig, was mir daheim unter den ständigen Provokationen meines älteren Bruders nicht gelang. Ich fand einen Weg das System zu betrügen, in welchem ich immerzu scheiterte, wenn ich so war wie ich nun einmal war – und trotz meiner hohen Intelligenz einfach nicht genügte. Meine Lösung lautete, nicht aufzufallen! Ich war ein Meister der Tarnung. Bloß niemandem etwas erzählen. Immer nur so viel preisgeben und leisten, dass man gerade so durchrutscht. Schule. Freundschaften. Abi. Studium. Das klingt einfach, aber das alles hat meine ganze Kraft gefressen. Ich war bemüht, stets interessiert auszusehen, während meine Gedanken rasten und die Emotionen in mir tobten.