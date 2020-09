„Wir hatten 2 Jahre keinen Sex“: Wenn Antidepressiva die Libido zunichte machen

Antidepressiva haben einige Nebenwirkungen , klar. Im Laufe der Jahre habe ich viele verschiedene Pillen eingenommen, was mir viele verschiedene Nebenwirkungen einbrachte. Eine Pille machte mich total hektisch und ließ mich nicht länger als eine Sekunde still sitzen; die andere ließ mich nachts schweißgebadet aufwachsen, sodass ich nach jeder Nacht die Bettwäsche wechseln musste; und wieder eine andere schickte mir so etwas wie Stromschläge in mein Hirn, wenn ich mit der Einnahme ein paar Stunden zu spät dran war.