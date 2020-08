Das beste Sexspielzeug für dein Sternzeichen

Mal ehrlich: Gibt es eine Anmache, die noch ausgelutschter ist als „Was bist du für ein Sternzeichen?“ Wohl kaum. Wie cheesy! Wie 2000er-Rom-Com! Und trotzdem finde ich, es ist an der Zeit, der Frage neues Leben einzuhauchen – und zwar im masturbations- und sexpositiven Kontext. Wie? Indem wir sie einem beliebten Late-Night-Gast stellen. Dem Vibrator Ich meine denk doch mal darüber nach: Unterschiedliche Sexspielzeuge befriedigen unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn du diese Bedürfnisse aber noch nicht kennst, woher sollst du dann wissen, welches Toy das Richtige für dich ist? Und selbst wenn du sie kennst gibt es bestimmt noch einige ganz neue Möglichkeiten, sie zu befriedigen! Oder anders gesagt: Ein kosmisch berufener Vibrator könnte dir den Weg zu einem besseren Sexleben weisen.Und genau deswegen haben wir die besten Sextoys für jedes Sternzeichen auserkoren – von Vibratoren über Analplugs bis hin zu Peitschen. Ob du nun an Astrologie glaubst oder nicht, diese Spielzeugempfehlungen könnten nicht nur grandiose Vorlagen für zukünftige Geschenkideen sein, sondern dir auch dabei helfen, den Charakter deines Orgasmus’ zu entschlüsseln… oder bei dem Versuch zumindest jede Menge Spaß zu haben.Wie wäre es zum Beispiel, die Löwensaison mit einem starken, brummenden Motor zu feiern? Und für dich, lieber Stier, darf es sicher etwas Elegantes sein, oder? Einen besonders bewegungsempfindlichen Vibrator gibt’s für den Krebs und sein Talent für starke Emotionen. Und der Zwilling? Bekommt 20 verschiedene Vibrationsstufen – eine für jede der 20 Persönlichkeiten. (Nichts für ungut, wir lieben dich.)Also dann: Schnall dich und deinen Glasdildo schon mal gut an und los geht’s auf kosmische sexuelle Reise!