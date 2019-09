Mit 19 war die große, weite Welt der Sextoys noch Neuland für mich. Ich besaß einen Dildo, einen Vibrator, ein Paar Handschellen, aber besonders verrückt nach meinen Spielzeugen war ich nie. Als ich eines Tages in New York an einem Sexshop vorbeispazierte, beschloss ich spontan, reinzuschauen. Ich wusste bereits, dass ich es liebte, wenn man mir am Hintern herumspielte, aber ich hatte nie einen Anal-Plug besessen. Also habe ich sofort ein „Anal Training Set“ gekauft – mit drei Plugs in unterschiedlichen Größen.