Selena Gomez spricht auf Instagram live über ihre bipolare Störung

Wenn du an einer bipolaren Störung leidest oder jemanden in deinem Umfeld hast, die oder den das betrifft, kannst du dich an die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen e.V. wenden. Dort bekommst du Tipps zur Selbsthilfe und außerdem können dir Berater*innen telefonisch unter der Nummer: 0700 333 444 55 oder in der Mailberatung auch persönlich weiterhelfen.