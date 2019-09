Update: Demi Lovato wurde bereits am vergangenen Samstag, den 4. August aus dem Cedars-Sinai Medical Center in L.A. entlassen und per Privatjet in eine Entzugsklinik außerhalb Kaliforniens eingeliefert, wo sie „über eine längere Zeit“ bleiben soll, so berichtet die amerikanische News-Plattform TMZ.