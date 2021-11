In Gesundheit & Krankheit: Beziehungen mit chronisch kranken Partner:innen

Wenn es um Beziehungen geht, in denen eine Person eine Be_hinderung hat, werden Annahmen getroffen, über die ich stundenlang sprechen könnte. Jeden Tag werden wir daran erinnert, dass wir in einer ableistischen Gesellschaft leben. Dabei bin ich jemand, der nur einen Teil der Zeit im Rollstuhl sitzt und meine Be_hinderung für Außenstehende so nicht immer sichtbar ist. Leute halten neben unserem Auto an und zeigen mit Gesten, dass sie mir in meinen Stuhl hinein helfen wollen; Mütter mit Kinderwagen und bevormundendem Lächeln schauen zu mir, dann zu ihm und dann wieder zu mir rüber. Manchmal fragt mich auch jemand, was passiert ist oder wann es mir wieder besser gehen wird (als ob ich Kontrolle darüber hätte). Wenn Fremde auf der Straße an uns vorbeigehen, kommt uns oft dieser wissenden Blick entgegen, den wir beide inzwischen in-und auswendig kennen und der Folgendes zu sagen scheint: „Gut, dass du dich um sie kümmerst, mein Freund. Das ist groß von dir.“ Die meisten Menschen, die uns beiden wichtig sind, haben sich mittlerweile an meine Be_hinderung und die daraus resultierenden Einschränkungen bei sozialen Aktivitäten oder Veranstaltungen gewöhnt. Das macht es aber nicht leichter, fast jedes Wochenende Einladungen ablehnen zu müssen.