Wie ich durch Zyklus-Tracking meine Akne in den Griff bekam

In dieser Woche ist meine Haut für gewöhnlich am besten. Während dieser Zeit habe ich nur wenige Pickel – wenn ich also neue Produkte ausprobieren möchte, ist das der ideale Zeitpunkt dafür. Mein sanfter Cleanser (der Dermalogica UltraCalming Cleanser , 36,49 €) bleibt mir im Laufe des Monats treu; ich verwende ihn morgens und abends. Weil meine Haut während dieser Woche meist nicht sehr empfindlich ist, benutze ich morgens das Vitamin C Serum von Mario Badescu (56,99 €), um meine Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und Pigmentflecken verschwinden zu lassen. Außerdem liebe ich das La Roche-Posay Hyalu B5 Hyaluronic Acid Serum (27,80 €), das meine Haut prall und gesund aussehen lässt. Später in meinem Zyklus, wenn meine Haut gereizt ist und besonders viel Talg produziert, verzichte ich darauf. Wenn ich es gerade brauche, ergänze ich meine Routine an dieser Stelle noch um einen leichten Moisturizer, wie die Dermalogica Skin Smoothing Cream (17,99 €).