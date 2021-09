Gras wirkt während deiner Tage schwächer – wieso das so ist

Wie bei so vielen andere Aufs und Abs, die wir aus hormoneller Sicht im Laufe des Monats durchleben, hängt hier alles vom Östrogen ab. Das wirkt sich nicht bloß direkt auf die Potenz vom Cannabis aus, sondern beeinflusst außerdem, wie die körpereigenen Cannabinoide wirken, erklärt Dr. Knox. Zuallererst hilft Östrogen nämlich dabei, die stärkste psychoaktive Verbindung im Weed – das Tetrahydrocannabinol (THC) – in einen Stoff aufzubrechen, der im Körper noch stärker wirkt. Sprich: Wenn dein Östrogenspiegel hoch ist, stellt sich dein Körper beim Zersetzen vom THC besser an und reduziert damit die Menge an Cannabis, die du brauchst, um high zu werden