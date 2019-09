Aber mal ganz von vorn: Alkohol wirkt in der Regel sedativ, genau wie Gras. Doch was passiert, wenn man die beiden Substanzen zusammen konsumiert? Dieser Materie haben sich gleich zwei Gruppen von Forschern aus den USA angenommen. In der einen Studie wurden die Einflüsse untersucht, die das Rauchen eines Joints auf den vorangegangenen Konsum von Alkohol hat, die andere beschäftigt sich mit der Absorbierung von THC in Verbindung mit nachfolgenden Drinks. Scott Lukas, Leiter beider Beobachtungen, fand heraus, dass Marihuana den Blutalkohol minimiert, weil es die Arbeit des Dünndarms verändert. Heißt: Wenn du kiffst und dir danach noch einen Drink genehmigst, wirst du weniger betrunken, als ohne Joint. Andersherum sieht das ganz anders aus. Folgt auf dein Feierabendbier eine Tüte, wirst du stärker breit, als ohne Pils. Das geschieht, weil Alkohol die Blutgefäße öffnet und das THC so stärker absorbiert werden kann. Doch es gibt auch Grenzen der Breitness: Nach dem vierten Gin Tonic einen zu rauchen kann Schwindel und Übelkeit zur Folge haben, also Vorsicht!