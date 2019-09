Sollte man beim ersten Date kiffen?

Konsumierst du gelegentlich Cannabis und weißt nicht genau, wie du das Thema beim Dating angehst? Nun. Um ein erstes Date nicht unnötig komplizierter zu machen, als es schon ist – die Nervosität wird NIE vergehen –, solltest du vorab in dich gehen und dich fragen, warum du gerne Gras rauchst, sagt Molly Peckler, CEO von Highly Devoted, einer Cannabis-freundlichen Coaching und Matchmaking Firma. „Wenn du verstehst warum du es machst und wie es sein Leben bereichert, ist es einfacher das mit deinem Partner zu besprechen“, sagt sie. Vielleicht rauchst du aus Spass, bevor du ausgehst, und du magst es in sozialen Settings high zu sein. Vielleicht rauchst du jeden Abend, um besser zu schlafen. Oder du bist jemand, der Kiffen so sehr liebt, dass du nur mit einer Person zusammen sein kannst, wenn sie auch raucht. Finde das erstmal gut dich heraus und fühle dann Mal den Puls zum Thema Weed bei deinem Partner.