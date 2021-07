Dauerhafte Muskel- & Gliederschmerzen? Vielleicht ist es Fibromyalgie.

Wenn du nicht gerade eine Person kennst, die an dieser Krankheit leidet, oder selbst Arzt oder Ärztin bist, weißt du wahrscheinlich nicht, was das Fibromyalgie-Syndrom ist. Die Stille in Hinblick auf diese chronische Schmerzerkrankung ist ohrenbetäubend, obwohl etwa drei Millionen Kranke in Deutschland davon betroffen sind. Die nicht eindeutigen Symptome und die Tatsache, dass eine Fibromyalgie nur schwer zu diagnostizieren ist, (was auch dafür sorgt, dass Beschwerden oft nicht ernst genommen werden), führen dazu, dass Betroffene in ständigen Schmerz- und Erschöpfungszuständen durchs Leben gehen, ohne auch nur annähernd genügend Unterstützung zu erhalten.