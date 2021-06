Le principal obstacle à un diagnostic facile de la fibromyalgie est que les symptômes varient et peuvent être intermittents. Il n'existe aucun examen de laboratoire spécifique pour ce syndrome, car on ne peut le détecter dans le sang. Les personnes atteintes reçoivent un diagnostic clinique, souvent posé par un rhumatologue. Les symptômes ne sont pas faciles à gérer non plus. Les principaux symptômes sont la fatigue chronique, les douleurs musculo-squelettiques et les troubles cognitifs, connus sous le nom de "brouillard cérébral". Les personnes atteintes peuvent également être confrontées à l'anxiété, à des maux de tête et à des troubles gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable. Cette grande variété de symptômes et le manque de sensibilisation à la fibromyalgie peuvent faire que les personnes qui en souffrent ont du mal à faire le lien, ce qui les empêche d'insister pour obtenir un diagnostic.