High zum Höhepunkt: Wie Cannabis dein Sexleben verbessern kann & was du beachten solltest

Wann immer du deinen Körper auf neue Art kennenlernen willst, lohnt es sich, dich vorher zumindest ein bisschen damit zu befassen, wie er funktioniert. Cannabis kam erstmals vor rund 4.000 Jahren in Ägypten zum gynäkologischen Einsatz . Und auch wenn eine “gynäkologische Anwendung“ vielleicht nicht ganz so sexy klingt, sind unsere Fortpflanzungsorgane nun mal für unsere sexuelle Gesundheit und Zufriedenheit entscheidend. Im Jahr 1992 entdeckte ein Wissenschaftler namens Raphael Mechoulam dann einen Teil des Nervensystems, der Endocannabinoid-System (ECS) heißt und unter anderem Dinge wie das Schmerz- und Stressempfinden, Erinnerungen und Homöostase beeinflusst. Heute, fast 30 Jahre später, untersuchen Forscher*innen die Verbindung zwischen Cannabis und Sex – und die Ergebnisse sind faszinierend. So fand die bereits erwähnte Studie beispielsweise fand heraus, Paare mit einem täglichen Cannabis-Konsum haben in einem Zeitraum von vier Wochen rund 20 Prozent mehr Sex hatten als abstinente Teilnehmer*innen. Zudem ergab eine neue Studie , dass Cannabis zumindest Frauen deutlich besseren Sex beschert.