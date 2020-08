Natürliches Heilmittel: Können Lavendelöle und -sprays Ängste lindern?

Laut einer Studie der Kagoshima University in Japan erlebten Mäuse, die Linalool, ein alkoholischer Extrakt von Lavendel, eingeatmet haben, einen “angstlindernden Effekt“ – ähnlich dem von Angst unterdrückender Medizin wie Diazepam. Bei Mäusen, die nicht riechen konnten, trat jedoch keine Veränderung auf. Die Vermutung liegt also nahe, dass es der Duft von Linalool ist, der die beruhigende Eigenschaft hat. Dr. Hideki Kashiwadani, ein Mitautor der Studie, meint, „diese Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt in Richtung klinischer Verwendung von Linalool bei Ängsten – zum Beispiel bei Operationen, bei denen durch die Vorbehandlung mit Anxiolytika präoperativer Stress gelindert wird, was wiederum für einen reibungslosen Ablauf der Allgemeinanästhesie bei den Patient*innen sorgt. Außerdem könnten Linalooldämpfe eine Alternative für Patient*innen sein, die Probleme haben, Anxiolytika-Pillen zu schlucken oder -Zäpfchen verabreicht zu bekommen – wie Kleinkinder oder ältere Menschen.