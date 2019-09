Vermutlich jede Frau, die schon einmal eine Periode hatte, wird bemerkt haben, dass der Zyklus beizeiten selbst den am härtesten antrainierten Rhythmus kurzzeitig außer Gefecht setzt. Ob Schlafenszeit, Fitnessroutine oder Tagesverfassung ist ganz egal – und auch der Appetit lässt sich nicht lumpen: mehrmals am Tag am liebsten gleich für zwei essen und im Wechselschritt von salzig über süß bis umami. Kommt dir das bekannt vor? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für dich. Wir haben mit Dr. Zey Williams gesprochen, die am Columbia University Medical Center die Abteilung für Gynäkologie und Reproduktionsmedizin leitet, und ihn gefragt, ob das alles physiologische Hintergründe hat oder uns die Hormonverwirrungen etwas vorspielen.