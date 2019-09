Es gibt, wie oben bereits angedeutet, aber auch Ausnahmen: Manche Frauen verspüren durch die Position des Uterus jedoch beim penetrativen Sex Schmerzen. Sollte das bei dir der Fall sein, sprich es am besten bei der nächsten Untersuchung an. Dann kann dich deine Ärztin oder dein Arzt gründlich untersuchen und beispielsweise prüfen, ob deine nach hinten geneigte Gebärmutter vielleicht fixiert (mit dem Bauchfell am Mastdarm verwachsen) ist. Diese Ausprägung tritt zwar nur sehr selten auf, kann aber unter anderem zu Verstopfungen, Kreuz-, Regel- oder chronischen Unterleibsschmerzen führen.