Warum wir immer noch kein Heilmittel für Endometriose haben

Zum Glück ist das Relugolix-Medikament nicht die einzige mögliche neue Behandlungsmethode für Endometriose-Patient:innen. Professor Andrew Horne , Gynäkologe an der University of Edinburgh und Co-Leiter am EXPPECT Centre for Pelvic Pain and Endometriosis , führte vor Kurzem eine erfolgreiche Studie mit einem Mittel namens Dichloroacetat durch, das schon in der Krebstherapie sowie bei der Behandlung seltener Stoffwechselerkrankungen von Kindern getestet wurde.