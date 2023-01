Wie du dafür sorgst, dass dich deine Ärzt:innen ernst nehmen

Es stimmt: Wissenist Macht. Zu verstehen, wie das System funktioniert, und zu erkennen, was im Zusammenhang mit deinem Körper normal (und nicht normal) ist, kann dir im medizinischen Kontext enorm helfen. Vor allem beim Termin bei deinem Hausarzt bzw. deiner Hausärztin solltest du bedenken, dass Ärzt:innen meist nur rund zehn Minuten pro Behandlungsgespräch ansetzen. Wenn du dieses kleine Zeitfenster also richtig ausnutzen willst, lohnt es sich, dich vorher darauf vorzubereiten. Überlege dir, was du sagen willst. Welche Ideen, Sorgen und Erwartungen hast du? Was glaubst du, was hinter deinen Beschwerden stecken könnte? Wie wirken sie sich auf deinen Alltag aus? Was erhoffst du dir von diesem Termin?