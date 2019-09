Eine Hebamme verrät, wieso du dich noch vor der Zeugung um eine kümmern solltest

Maria beginnt unser Gespräch im Rahmen eines Paneltalks unter dem Motto #CoolMomsDontJudge der Firma Löwenzahn Organics direkt mit einer schockierenden Nachricht: „Bevor du über das Schwangerwerden nachdenkst, brauchst du eine Hebamme, denn es herrscht akute Knappheit in meinem schönen Berufsfeld, selbst bei sinkender Geburtenrate.“ Sie sagt das so abgebrüht, weil Maria diese Unterhaltung bereits oft geführt hat und mit Sicherheit auch in der Zukunft noch oft führen werden muss. „Mich rufen regelmäßig Frauen mit positiven Schwangerschaftstests an, sobald sie ihrer*m Partner*in die frohe Botschaft überbracht haben, doch das ist leider schon viel zu spät.“ Besonders in Hamburg haben werdende Mütter große Schwierigkeiten an eine Geburtshelferin zu gelangen. 2016 lag der Hebammen-Anteil in Krankenhäusern laut des Statistischen Bundesamtes dort bei nur 2,6 Prozent, der Bundesdurchschnitt bei immerhin 16 Prozent.