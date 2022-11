5 Frauen erzählen, wie Krebs ihre Einstellung zu Schönheit veränderte

Das australische Programm Look Good Feel Better (LGFB) ist ein Beispiel dafür. Es bietet Krebspatient:innen einen kostenlosen Service, der ihnen dabei hilft, mit den optischen Nebenwirkungen der Krebsbehandlung umzugehen. Geschulte Kosmetik-, Schönheits- und Haarexpert:innen unterstützen die Frauen dabei, sich besser zu fühlen, egal, ob es um Hautpflege, Haare oder Make-up geht. Hier sprechen wir mit fünf Frauen, die an dem Programm teilgenommen haben, darüber, wie ihre Krebsdiagnose und -behandlung ihre Einstellung zu Schönheit verändert hat.