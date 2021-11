Wie mein Krebs mein Sexleben veränderte

Auch Joon will mit ihrer Plattform sexwithcancer.com die öffentliche Debatte in eine neue Richtung lenken . In Zusammenarbeit mit einem Freund, dem Künstler und ehemaligen Krebspatienten Brian Lobel, hat sie damit einen Sex-Shop kreiert, der gleichzeitig jede Menge Informationen rund um die Themen Sexualität und Krebs und eine Sammlung zahlreicher persönlicher Geschichten zu bieten hat. „Wir müssen anfangen, Krebs als chronische Erkrankung zu sehen – wie geistige Erkrankungen oder Diabetes. Wir müssen aufhören, dabei immer nur ans pure Überleben zu denken, und stattdessen überlegen, wie wir unsere Leben voller auskosten können“, erklärt sie. „Das Leben dreht sich so oft um Intimität und Lust. Und was ist schon ein Leben wert, in dem es nur ums Überleben geht?“