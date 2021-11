Comment le cancer a changé ma vie sexuelle

Les aspects pratiques de la maladie ont également été difficiles à gérer. "Nous étions tous les deux à l'université, donc quand j'ai été diagnostiquée, je suis retournée chez mes parents pour le traitement, ce qui impliquait que nous étions à trois heures de route l'un de l'autre", explique Bronte. Retrouver une vie sexuelle a été un long processus. "Trois ans plus tard, je continue à me reconstruire lentement et à découvrir de nouveaux intérêts et désirs. À mesure que je me découvrais et que commençais à me reconnaître dans le miroir, je suis devenue plus confiante et la vie intime a naturellement pris le pas. Il a fallu beaucoup de temps pour que ma libido reprenne et j'ai la chance d'avoir un partenaire qui m'a soutenue tout au long du processus."