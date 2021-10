Wie sich Brustkrebs auf Betroffene & ihre Beziehungen auswirkt

Die medizinische Onkologin Frau Professor Fran Boyle erklärt, dass viele Patient:innen durch eine Chemotherapie früh in die Wechseljahre kommen. „Die Menopause setzt oft sehr früh und abrupt ein. Das kann Auswirkungen auf die Libido, die Lubrikation der Scheide, den Energiepegel, den Schlaf von Betroffenen haben und zu Hitzewallungen führen. Das soll nicht heißen, dass Frauen, die nicht mit einer Brustkrebserkrankung zu kämpfen habe und in den Wechseljahren sind, diese Symptome nicht haben. Diese treten aber oft nicht so plötzlich oder in einem so jungen Alter auf.“