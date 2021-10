Das sind mögliche Gründe für deine Schlaflosigkeit

Wenn du dich zum gefühlt millionsten Mal im Bett hin und her wälzt, fragst du dich vielleicht, warum. Warum kannst du nicht nicht geistig entspannen? Warum hast du so spät noch Kaffee getrunken? Warum hast du vor dem Schlafengehen nicht meditiert ? Warum ist das Leben eigentlich so schwierig und ungerecht? Und warum kannst du nicht einschlafen? Selbst wenn du Antworten auf all diese Fragen hättest, besteht die Möglichkeit, dass du selbst dann möglicherweise immer noch nicht einschlafen würdest.