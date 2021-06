Warum deine Beckenschmerzen mit der Pandemie zusammenhängen könnten

In Rosies Fall war der Mangel an sexuellem Kontakt während der Pandemie ein weiterer Faktor, der ihre Beschwerden verschlimmert hat. „Wenn ich in einer intimen Beziehung mit jemandem bin, hilft es mir in gewisser Weise, weil ich mich entspannen und regelmäßig penetrativen Sex haben und genießen kann“, sagt sie. „Wenn es aber eine Zeit lang nicht dazu kommt, gerate ich in Panik: ‚Oh Gott, was wird passieren, wenn ich wieder von Null anfangen muss?‘ Dieser Punkt hat auch eine große Rolle gespielt – selbst in einem medizinischen Zusammenhang hat mich lange Zeit niemand mehr berührt.“