Wie ich mal entspannen wollte – Ein gescheiterter Selbstversuch

Besser, ich konzentriere mich auf so altmodisch einfache Dinge wie Frühstücken im Bett, das kann ja nicht so schwer sein. Normalerweise erlaube ich mir die Extravaganz eines Bettfrühstücks nur, wenn ich sehr krank oder sehr verliebt bin. An diesem freien Tag bin ich glücklicherweise keines von beidem. Das Regelwerk sieht vor, sich mit einem großen Kaffee und einer Schüssel voll Blaubeeren dekorativ in die Laken zu drapieren. Sobald ich mich mit meiner dampfenden Tasse in eine halbwegs aufrechte Sitzposition gebracht habe, überkommen mich Zweifel. Was, wenn ich wie schon so oft, alles verschütte? Ich müsste das ganze Bett abziehen, alles trocknen und am Abend in ein klammes Bett steigen. Nein, dieses Risiko ist mir zu hoch. Bettfrühstück hin oder her, ich bin vernünftig und sehr erwachsen und setze mich an den sicheren Küchentisch. Der Wellnessfaktor ist hier nicht ganz so hoch, aber wenigstens bin ich nicht mehr so nervös. Erholung ist irgendwie anstrengend, finde ich.