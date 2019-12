Nirgendwo anders als im Sport liegen Stärke und Schwäche wohl so nah beieinander. Willst du das Beste aus dir herausholen und vorankommen, musst du dich öffnen und wirklich alles von dir geben. Nur so kannst du dein volles Potential entfalten. Deine wahre Stärke entdecken. Momente, in denen sie sich schwach gefühlt hat, hat auch Fitnesscoach Bea Brestrich schon durchlebt und ist aus ihnen gestärkt hervorgegangen. Ihre Erfahrungen möchte sie in ihrer Arbeit auch mit anderen teilen.