Auchfür die Musikerin selbst, ist Selbstbestimmtheit und Gleichberechtigung eingroßes Thema. 2018 gewann sie den Musikautorenpreis. Neben ihr waren in jenemJahr ausschließlich Männer nominiert. „Man hat es als Frau einfach verdammt schwer in der Branche.Ich bin eine EIN- FRAU- FIRMA, wenn ich Ansagen im Job mache bin ich zickig undschwierig. Ein Mann hingegen wird dadurch zum entschlossenen Macher“, erklärtsie. Und auch wenn noch in Sachen Gleichberechtigung noch einiges getan werdenmuss, ist Die Künstlerin zuversichtlich: „Viel ist im Wandel, ich sehe wieFrauen selbstbewusster werden. Selbstbewusst genug auch andere mitzuziehen.Mein Blick in die Zukunft ist optimistisch, da ich von mir ausgehe. Je mehrjede einzelne der anderen unter die Arme greift, umso schneller kommen wir aneinen Punkt der Gleichberechtigung.“ Und genau das tut Balbina derzeitgemeinsam mit Nike, denn: „Du tust es nie nur für dich.“