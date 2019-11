Alles, was du über die neue Nike-Kollektion wissen musst

Genau das bedeutet trainieren für mich. Auch immer mehr Frauen finden beim klassischen Gruppen-Workout ihre Zugehörigkeit. Dieses Gemeinschaftsgefühl feiert Women by Nike mit der Kampagne für die neue Icon Clash-Kollektion, in der sechs Tänzerinnen aus Seoul, Tokio, New York, Berlin, Los Angeles und Campania im Rampenlicht stehen. Bei dem dreitägigen Shooting in New York arbeiteten sie mit dem Choreographen Luam Keflezgy, der die Tanz Routine kreiert hat, Harlem Globetrotter Fatima Lister, die die Basketball-Moves mitbrachte und Yoga-Master-Trainerin Kara Liotta, die für den Yoga Flow sorgte. Die finale Choreographie ist eine einzigartige Fusion aus den Bewegungen unterschiedlicher Disziplinen – getanzt von Frauen aus der ganzen Welt, die alle ihre eigene Kultur, ihren Stil und ihren Vibe dazu beitragen.