Voilà ce que l’activité physique est devenue pour moi et pour un nombre croissant de femmes qui trouvent un sentiment d’appartenance lorsqu’elles participent à des séances d’entraînement en groupe. C’est ce sentiment de camaraderie que Women by Nike célèbre à travers la campagne de sa nouvelle collection Icon Clash, qui regroupe six danseuses de Séoul, Tokyo, New York, Berlin, Los Angeles et Campanie. Lors d’un tournage de trois jours à New York, les danseuses ont collaboré avec la chorégraphe Luam Keflezgy, qui a mis au point l’enchaînement, la Harlem Globetrotteuse Fatima Lister, qui a intégré des mouvements de basketball et Kara Liotta, formatrice en yoga, qui a apporté sa touche zen à l’ensemble. La chorégraphie finale est une fusion originale de mouvements issus de multiples disciplines et exécutés par des femmes du monde entier, chacune apportant sa propre culture, son propre style et sa propre vibe.