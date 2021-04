Wenn Corona-Regeln & Freundschaften aufeinanderprallen

Das wirft eine ernste Frage auf: Was ist zu tun, wenn deine engsten und ältesten Freundschaften auf diese Art und Weise auf die Probe gestellt werden? Emma erzählt, dass eine ihrer Freund:innen während des dritten Lockdowns mit einem Typen übers Wochenende weggefahren war. „Ich bin immer noch so wütend darüber“, erzählt sie. „Der Weekend-Trip endete nämlich mit einem positiven Testresultat für sie.“ Rachel*, 30, beschreibt, wie entsetzt sie war, als sie sah, dass die meisten Personen in ihrem Freundeskreis über Weihnachten nach Hause reisten und es dann überall in den sozialen Medien herumposaunten. „Ich verstehe total, dass es schwierig ist, die Feiertage ohne seine Familie verbringen zu müssen. Gleichzeitig finde ich es aber auch frustrierend, dass meine Freund:innen auf die Corona-Regeln pfiffen und trotzdem ihre Eltern besuchten. Ich finde es einfach sehr unfair all jenen Menschen gegenüber, die an vorderster Front stehen und Opfer bringen, um für unsere Gesundheit zu sorgen und uns am Leben zu erhalten. Mir kommt es vor, als ob wir jetzt alle für diesen Leichtsinn bezahlen.“