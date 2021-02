"Quand je suis avec eux, j'ai honte et je me sens un peu comme une outsider", explique Emma*, 33 ans, de deux de ses amis les plus proches. Elle décrit une scène apparemment banale : ils se sont retrouvés à la fin de l'année, pour prendre un verre dehors et rattraper le temps perdu. Mais compte tenu de la crise sanitaire, des situations comme celle-ci, avec les règles et restrictions qui les accompagnent, ne sont plus aussi simples qu'auparavant. Est-ce que vous tapez du coude pour dire bonjour ? Un mètre, c'est large comment au juste ?