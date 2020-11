Da die Festtage dieses Jahr gewaltig aus der Reihe tanzen, kann es also passieren, dass du dich von dieser gedrückten Stimmung überwältigt fühlst. Klar fällt dir dabei manchmal die Decke auf den Kopf. Schließlich haben wir alle genug am Hals: von saisonalen Depressionen , mit denen wir kämpfen, bis zu Verlusten, die wir zu verarbeiten versuchen. Es ist absolut in Ordnung, dich auf diese Emotionen einzulassen und zu trauern, falls nötig. Das Gute ist, dass du den Spieß selbst umdrehen kannst. Ich, zum Beispiel, möchte die Feiertage nicht wie in den vergangenen Jahren damit verbringen, mich in Selbstmitleid zu suhlen. Ich möchte backen und die Gesellschaft meiner Mitbewohner:innen genießen. Ich möchte Trost in den Dingen finden, die ich für mich selbst tun kann, Trost in dem Wissen, dass sich alles verändert und Gutes dennoch immer noch existiert. Positives ergibt sich oft dann, wenn du beschließt, loszulassen und Umstände, die du nicht verändern kannst, zu akzeptieren.