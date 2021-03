„Long-COVID“: das Sex-Problem, über das niemand spricht

Sarah*, eine andere Frau, die an Long-COVID leidet, kann ebenfalls ein Lied davon singen, wie sehr dieses Gesundheitsproblem ihre Beziehung in Mitleidenschaft gezogen hat. Die 35-Jährige, die vor mehr als elf Monaten an COVID erkrankte, berichtet, dass ihre Muskeln und Brust häufig noch wehtun. Sie ist frustriert darüber, dass ihr Zustand ihr Liebesleben beeinträchtigt. Während sie vor COVID noch zweimal pro Woche Sex mit ihrem Mann hatte, kommt es jetzt nur alle paar Monate dazu. Kurz und knapp sagt sie: „Ich möchte zwar Sex mit meinem Mann haben, bin dazu aber körperlich nicht in der Lage, weil sich meine Schmerzen so nur verschlimmern.“