Linas Erinnerungen an die Entbindung sind schemenhaft: „Es fühlte sich sehr lang an und all meine Sinne waren geschärft“. Sie hatte drei Aufgaben: fotografieren, Kaffee holen, übersetzen. „Amandas Ehemann ist Engländer also habe ich ihm oft erklärt, was gerade passiert und was die Ärzt*innen sagen. Tatsächlich hatte ich kaum Zeit, Fotos zu machen!“