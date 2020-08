So kann Yoga dir dabei helfen, wieder mehr Lust auf Sex zu bekommen

Aber was, wenn das nicht das erste Mal ist, bei dem du dankend ablehnst, sondern bereits das zweite, dritte oder vierte Mal? Was, wenn du dich gar nicht mehr an das letzte Mal erinnern kannst? Was, wenn dir plötzlich durch den Kopf schießt: Stopp mal! Warum will ich eigentlich gar keinen Sex mehr haben? Viele Menschen haben eine niedrige Libido. Und wenn man groß angesetzten Studien Glauben schenken darf, ist das unter jungen Menschen sogar immer häufiger der Fall.