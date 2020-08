Dead Butt Syndrome? Dieses Work-out macht Couchpotatos Feuer unterm Hintern

Wusstest du, dass dein Hintern einschlafen kann? Ich rede nicht von dem Kribbeln, das du in den Beinen spürst, wenn du sie zu lange übereinander geschlagen hast. Ich rede buchstäblich von den Muskeln in deinen Pobacken. Die können nämlich genauso ein kleines Nickerchen machen! Verrückt, oder? Und wie weckst du sie dann am besten wieder auf? Natürlich mit dem folgenden Work-out.