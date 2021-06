Schmerzen beim Doggy Style? Das kannst du dagegen tun

Das Besondere am Doggy Style ist, dass dein Partner oder deine Partnerin wirklich die Kontrolle darüber hat, wie tief er oder sie in dich eindringt, und in dieser Position werden tiefere Regionen als bei anderen Stellungen berührt, sagt Dr. Britton. Viele Menschen möchten gerne von hinten Gas geben und recht hart eindringen, sagt sie. „Wenn du aber am Gebärmutterhals empfindlich bist, kann es zu größerem Unbehagen oder Schmerzen führen, wenn ein Objekt gegen den Gebärmutterhals stößt“, sagt sie. Wenn das der Fall ist, schlägt Dr. Britton vor, die Bewegungen langsam und bedächtig durchzuführen, anstatt den Penis oder das Objekt hinein- und herauszuschieben. Manchmal kann auch ein vorsichtigeres Tempo Abhilfe schaffen und alles sein, was nötig ist, um dich besser fühlen zu können. Das hängt aber von der Anatomie der jeweiligen Person ab.