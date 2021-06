Si vous avez essayé tout cela et que vous avez toujours mal, ou si vous saignez, parlez-en à votre obstétricien/gynécologue pour qu'il/elle s'assure que vous n'avez pas de problème sous-jacent qui pourrait causer la douleur, comme une endométriose ou une infection vaginale. Sans oublier qu'il est toujours bon de communiquer avec votre partenaire lorsque quelque chose ne vous convient pas pendant les rapports sexuels (et aussi lorsque cela vous convient). Et si votre partenaire ne veut pas comprendre, faites-lui écouter "The Dog Days Are Over" de Florence + The Machine la prochaine fois que vous ferez l'amour, et vous verrez s'il capte le message.