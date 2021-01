Hör bitte auf, dich für deine Einsamkeit zu schämen – vor allem jetzt

Schriftsteller:innen, Philosoph:innen und Kreative verschließen sich vor der Welt, um Arbeit von atemberaubender Qualität produzieren und ein höheres intellektuelles Niveau erreichen zu können. In vielerlei Hinsicht können wir uns so besser auf das konzentrieren, was wir tun, wenn wir allein und nicht in Gesellschaft anderer sind – denk nur mal an unsere ehrgeizigen Pläne zu Beginn der Pandemie, Romane zu schreiben und Sprachen zu lernen. Das ist das Seltsame an Isolation. In Schulen und Gefängnissen wird sie als Strafe für schlechtes Verhalten eingesetzt. Dennoch hat sie heute in unserer Wellness-Kultur einen hohen Stellenwert.