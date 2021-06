Et si l’hypertonie pelvienne était à l’origine de vos douleurs au bassin ?

La physiothérapie pelvienne peut aider, à la fois en massant les muscles de façon interne et en adaptant les exercices du plancher pelvien pour qu'ils soient plus axés sur la relaxation des muscles et moins sur leur contraction. "C'est une expérience réellement bizarre, parce qu'il s'agit essentiellement de quelqu'un qui met ses doigts à l'intérieur de vous et masse les muscles qui sont tendus, et vous aide à respirer", raconte Rosie à propos de sa propre expérience de la physio pelvienne - qui, ajoute-t-elle, a été l'une des choses les plus utiles pour elle.