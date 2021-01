Rien ne m'avait paru si bien depuis longtemps, alors j'ai foncé. Nous avons passé une très bonne nuit. Je me souviens de m'être sentie jeune, séduisante, vivante. Greg et moi avons fini dans un Uber pour aller chez lui ; nous avons bu du gin et parlé pendant des heures. Après avoir fait l'amour, je me suis sentie rassurée et en sécurité. Après qu'il m'ait reconduit chez moi le lendemain matin, on a continué à échanger des messages pendant des semaines. Je me suis sentie de plus en plus envoûtée par lui, mais après avoir annulé deux rendez-vous, il a admis qu'il n'avait pas encore oublié son ex-copine.