Vivre ma vie en ligne et sur les réseaux sociaux a rendu ma discipline financière encore plus difficile lorsque je suis confrontée à la publicité d'un produit cool ou d'un roman. Ces annonces ciblées savent vraiment comment faire pour m'attirer. Je me suis sentie assez déprimée tout au long du COVID, et je n'arrive pas à m'empêcher de trouver le bonheur par la consommation. Je me sens plus sensible que jamais aux versions idéalisées de la vie que je vois en ligne, et je veux acheter des choses qui permettront à ma vie à la maison d'être parfaite, confortable et sûre.