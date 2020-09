C'est le cas de Charlie*, qui a divorcé à 38 ans après un an et demi de mariage avec son partenaire qui la maltraitait physiquement, émotionnellement et financièrement. Elle décrit sa situation financière à l'époque comme "désastreuse" et son divorce lui a coûté plus de 66 000 euros, dont 50 000 empruntées - une combinaison d'un prêt bancaire, de crédits à la consommation et d'argent d'amis. Six ans plus tard, Charlie rembourse toujours cet argent.