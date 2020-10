Money Diaries : une semaine à Paris avec 580 € par mois

14 heures - Mon patron me parle d'un magasin à proximité qui vend des diffuseurs pendant le déjeuner. J'irai plus tard dans la journée, et pendant que je fais du lèche-vitrine dans les grands magasins, je me laisse distraire par la boutique Gap. J'adore leurs t-shirts basiques, et j'ai récemment bousillé le mien avec de l'eau de javel. J'en achète deux, un t-shirt noir de la même coupe et un bleu. Je me concentre sur les basiques et je varie rarement ma garde-robe, je sais donc qu'ils me seront utiles. En plus, ils avaient une promo et le deuxième était à moitié prix. 35,95 €